Виктория Боня «замахнулась» на покорение Эвереста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Для нее это уже не первое восхождение.

Блогер и телеведущая Виктория Боня хочет взойти на Эверест. Об этом сообщает сама звезда на своей странице в социальной сети.

«Горы Ураааа», — радуется Виктория.

Телеведущая желает себе удачи. Она также поделилась тем, что уже прилетела на Намче-Базар — это поселок в Непале. С этого места и начнется восхождение на знаменитую гору. Высота, на которой находится населенный пункт, составляет 3440 метров над уровнем моря.

Для Бони это не первое восхождение. Не так давно она покорила Манаслу в Гималаях. Правда не все подписчики восприняли звезду всерьез. Многие назвали предыдущее покорение фейком. Недоверие общественности не остановило ее перед следующим походом.

Вершина Джомолунгмы или Эвереста является самой высокой точкой на Земле. А еще, она считается одной из самых сложных для покорения гор. Даже профессиональные альпинисты не всегда добираются до высоты 8848 метров. Для многих попытки покорить этого «великана» закончились печально. Сложность представляют не только рельеф, но собственно высота, на которой изменяется пропорциональный состав воздуха. Из-за недостатка кислорода может возникнуть высотная болезнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня пожаловалась на сильные боли после предыдущего восхождения.

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