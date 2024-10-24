Путин: мир живет как одна большая семья, но и в ней бывают драки

Путин: мир живет как одна большая семья, но в ней случаются размолвки и драки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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При этом БРИКС пытается создать благоприятную атмосферу в общем доме.

Современный мир уже живет как одна большая семья, но между ее членами, безусловно, иногда случаются размолвки и драки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.

«Уважаемый господин генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш. — Прим. ред.) сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», — прокомментировал российский лидер речь Гутерриша.

При этом БРИКС, продолжил Путин, считает одной из своих целей создание «благоприятной атмосферы в общем доме». Члены объединения занимаются этим сейчас продолжат данную работу, в том числе в тесной координации с ООН.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

В Казани 22–24 октября проходит XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем принимают участие делегации из 36 стран.

Саммит посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание уделяется вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал ООН единственной универсальной международной структурой. Все созданные десятилетия назад организации должны меняться вместе с миром, подчеркнул глава государства.