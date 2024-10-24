В Москве прошла церемония прощания с журналисткой Инессой Паперной

Фото, видео: Facebook*/Инесса Паперная/id=100000749285288; 5-tv.ru

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Ее тело в одной из гостиниц Узбекистана нашли 20 октября.

В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в гостинице Ташкента российской журналисткой Инессой Паперной. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Проститься с журналисткой пришло много человек, в числе которых родные и близкие, а также коллеги.

О смерти Инессы Паперной стало известно 22 октября. Вместе с ее спутником она была обнаружена в номере гостиницы в Ташкенте 20-го числа. Позже в соседнем номере обнаружили еще одного погибшего. Предположительно, смерть трех человек наступила по причине «отравления неустановленной этиологии». На время следственных действий гостиницу закрыли.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналистка Лада Клокова выразила соболезнования близким Паперной.