Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Под ограничения попадают только те приложения, которые нарушают законодательство страны.

В России заблокировали 197 VPN-сервисов. Об этом сообщил директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев на форуме «Спектр», передает «Интерфакс».

«В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», — уточнил Хуторцев.

По его словам, специалисты блокирует те сервисы, которые нарушают российское законодательство как средство обхода блокировок. Хуторцев напомнил, что годом ранее сотрудники Роскомнадзора заблокировали 167 различных VPN-сервисов.

Как сообщили в феврале текущего года, на территории РФ VPN-сервисы, которые позволяют обходить установленные правительством блокировки, запрещены. Позже на законодательном уровне запретили и популяризацию подобных платформ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «VK Видео» назвали самым используемым российским видеосервисом. После ухода из России зарубежных платформ, зрители оперативно переключились на отечественные площадки.