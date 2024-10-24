Пропавшего в Кировской области пятилетнего мальчика нашли мертвым

Фото: 5-tv.ru

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Что случилось с ребенком?

Тело пропавшего в городе Яранск Кировской области пятилетнего мальчика нашли в 1,5 километра от дома. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, обнаружили ребенка в лесу, между федеральной трассой и дамбой Уртминского пруда. Признаки насильственной смерти отсутствуют. По предварительным данным, мальчик ушел из дома, заблудился и ночью замерз в лесу.

Днем 24 октября сообщалось, что пятилетний мальчик пропал в Кировской области. Он ушел из дома вечером 23 октября. На нем была надета черно-серая куртка с белыми вставками, а также коричневая шапка и синие сапоги.

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