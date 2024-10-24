Адаптивная одежда и обувь: какую продукцию для ветеранов СВО выпускают в Москве

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При создании изделий используются инновационные материалы и конструктивные решения.

Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» разработали новую линейку адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции (СВО), которые проходят реабилитацию. Об этом сообщил министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Одним из главных приоритетов правительства Москвы является улучшение качества жизни горожан. Особое внимание уделяется маломобильным группам населения», — подчеркнул он.

Спецодежду для реабилитирующихся военных создала компания «Ортомода», резидент ОЭЗ, которая специализируется на производстве адаптивной обуви, в том числе для тех, кому установлен аппарат Илизарова.

Генеральный директор компании Наталия Волкова рассказала, что при разработке одежды учитывались возраст ветеранов, их образ жизни, состояние здоровья и особенности полученных травм, а также рекомендации лечащих врачей.

Вся продукция изготавливается по индивидуальному заказу. Для удобства военных организуются выезды в госпитали и реабилитационные центры, а также проводятся онлайн-консультации.

«Ортомода» готова запустить массовое производство спецодежды. Специалисты компании классифицировали различные виды травм, деформаций и болезней ветеранов, но большая часть продукции требует индивидуального подхода при создании.