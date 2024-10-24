Уже сегодня: в Китае продают билеты на туристический полет в открытый космос

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Jiangbo; 5-tv.ru

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Сколько стоит такое путешествие?

Космос становится все доступнее. Китайская компания объявила о старте продаж на туристический полет в 2027 году. Пассажиров ожидает суборбитальное путешествие, то есть ракета выйдет в открытой космос, но не достигнет орбиты Земли.

Первые два билета можно будет приобрести уже сегодня. Покупателям они обойдутся чуть менее, чем в 20 миллионов в переводе на рубли. Это значительно дешевле, чем альтернативные туры от американских компаний, как например Space X, стоимость которых достигает нескольких сотен миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным отстыковался от МКС. Теперь корабль двигается на Землю.