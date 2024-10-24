«Ударь меня»: в Москве топ-менеджер подрался с писателем, узнав в героине романа свою жену

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Житель элитного дома написал фельетон, который не понравился оппоненту настолько, что в ход пошли кулаки.

Кровавой трагедией едва не закончился конфликт соседей одного из жилых комплексов в Москве. Причем его фигурантами стали вполне себе уважаемые люди — писатель и топ-менеджер компании.

Первый написал роман, прототипом героини в котором стала супруга второго. Что же не понравилось оппоненту творческого человека? И почему виновным в конфликте признали только одного? В деталях разбирался корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

В коридоре — окровавленный мужчина, он хочет прорваться в кабинет, где стоит его обидчик. Кричит и угрожает убийством. На кадрах — финал «литературного» конфликта между автором книги и, его, кажется не самым преданным читателем.

Все началось несколько лет назад. Тогда писатель Вадим Федоров стал председателем ТСЖ в элитном доме. Работа включала в себя решение проблем, связанных с ЖКХ. После того как драматург оставил должность, написал фельетон о своем опыте. Одна из героинь — Наденька Дурова.

Сложно сказать, каким образом строки о ней задели местного жителя Андрей Лапицкого. Мужчина узнал в персонаже свою жену и потребовал от литератора объяснений. Правда, в очень странной форме.

С каждой секундой конфликт только разгорался. В какой-то момент писатель забежал в подъезд и попросил помощи. Уже в диспетчерской ТСЖ началась настоящая драка.

На крики прибежала охрана и местные жители, которые попытались успокоить обоих мужчин. Получилось далеко не сразу. Несмотря на кровь, Андрей Лапицкий, кажется, хотел взять реванш и даже прихватил с собой лопату.

Литератор до сих пор не может понять, из-за чего все-таки начался конфликт. По его словам, в произведении не было ни одной оскорбительной строчки.

«Известиям» удалось найти Анастасию, которая стала прототипом той самой Наденьки в произведении. Однако, она почему-то не захотела с нами общаться.

Кто прав, а кто виноват, разбирались полицейские. А дальше по порядку: заявление, уголовное дело, суд и приговор. Правда, только для Вадима Федорова. Писателя осудили за побои средней степени тяжести. Дали полтора года ограничения свободы.

Сам же Андрей Лапицкий, как рассказали «Известиям», отправился на лечение в рехаб. Он, по нашей информации, московский топ-менеджер. Лишняя шумиха мужчине, кажется, не нужна, поэтому он отправил нас к своему адвокату.



Тем не менее Вадим Федоров намерен доказать, что это было не нападение, а самооборона. А пока что вместо новых книг он пишет апелляции, чтобы оспорить решение суда.

«Оно направлено не только против меня, вот это наказание, а еще и против семьи. У меня двое детей. У меня сын спрашивает: «Папа, а когда мы на ЦСКА пойдем на хоккей?» А что я ему скажу? «Сыночек, я не могу, мне судья запретил», — возмущается писатель.

Он намерен получить оправдательный приговор и обелить свое имя.

В скором времени писателя может ждать еще одно разбирательство, только уже в гражданском суде. Представители Андрея Лапицкого намерены подать новый иск к драматургу с требованием возместить лечение — больше двух миллионов рублей.