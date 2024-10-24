Альтернативы просто нет: США заставляют Европу отказаться от российских металлов

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Речь идет о палладии и титане.

Соединенные Штаты потребовали от стран «Большой семерки» ввести новые антироссийские санкции. А именно, ограничить импорт российского палладия и титана.

И для Европы это не очень хорошие новости. Поставки нашего металла в Старый Свет имеют решающее значение, и в случае их введения ограничения ударят как раз по европейской экономике.

Палладий — ключевой компонент в компьютерных чипах, и на Россию приходится до половины его добычи. Титан широко используется в авиации, медицине и других областях. Альтернативы российскому сырью в Европе сейчас нет.

Последствия отказа от российского металла уже наглядно продемонстрировал американский Boeing. Спустя два года корпорация стала тайно закупать титан в России из-за слишком низкого качества альтернативных вариантов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Запад применяет санкции для нечестной конкуренции в энергетике.