Путин: давно назрел вопрос реформирования ООН и МВФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

На саммите в Казани побывали представители 40 государств.

Россия вместе с другими странами БРИКС стремится к построению «лучшего мира», где будет уважаться мнение каждого народа. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании в формате «аутрич» «БРИКС плюс» с участием представителей почти 40 государств, которое проходит в эти минуты в Казани. Также российский лидер призвал реформировать ООН. В частности, Совет безопасности организации нужно пополнить странами Азии, Африки и Латинской Америки. При этом президент отметил, что ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности. За этим заседанием следит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Завершающий итоговый день саммита БРИКС. В «Казань Экспо» съезжаются лидеры десятков государств. Они проходят атриум и сразу следуют в зону для фотографирования. Одним из первых прибыл генсек ООН Антониу Гуттериш. Настроение у него хорошее, как и у всех глав государств.

По правую руку от Путина стоит председатель Си, они даже успели пообщаться. Слева от российского президента — глава ЮАР Рамофоса. Немного задержался президент Эрдоган, но в связи с последними событиями к этому отнеслись с пониманием.

Сегодня заседание в формате «БРИКС аутрич плюс» с участием стран, которые не входят в объединение, но хотели бы с ним тесно сотрудничать и взаимодействовать.

«Российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС», — начал речь российский лидер.

Страны БРИКС такие разные, на первый взгляд, по культуре, обычаям и религии, но объединенные общими ценностями и видением нового миропорядка, в котором не будет места протекционизму, незаконным санкциям и разжиганию конфликтов.

«Один из примеров — это Украина, которую используют для создания критических угроз безопасности России. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», — сказал Владимир Путин.

Говорили на саммите и о ситуации на Ближнем Востоке.

«Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны регионов, резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию, и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны», — заявил Путин.

Остановить кровопролитие можно только одним способом.

«Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что предусматривает создание независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся», — сказал Путин.

Заседание «БРИКС плюс» проходит в день организации ООН, которая нуждается сегодня в реформировании.

«Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последние десятилетия. Отцы-основатели ООН видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций», — сказал Путин.

Взгляд России на развитие мира разделяет и Китай. Председатель Китайской Народной Республики говорил и о палестино-израильском конфликте, и об Украине.

«Выдвинутая мной инициатива по глобальной безопасности встретила позитивный отклик и получила важную отдачу во многих сферах обеспечения региональной стабильности. Китай вместе с Бразилией опубликовали консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы „Друзей мира“. Важно как можно скорее добиться деэскалации процесса и проложить путь к политическому урегулированию кризиса», — сказал Си Цзиньпин.

За большим круглым столом в Казани сегодня собрались лидеры, которые выступают за гармоничное и справедливое развитие мира, где ценят и уважают каждого.