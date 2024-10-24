«Прекратить насилие»: Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке
Путин: конфликт на Ближнем Востоке решится созданием независимой Палестины
Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru
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Президент России назвал единственный способ, который может остановить кровопролитие в регионе.
Конфликт на Ближнем Востоке разрешится при создании независимого государства — Палестины. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.
По его словам, у России тоже есть очень много острых вопросов, которые решаются поэтапно, однако забывать про творящееся на Ближнем Востоке нельзя.
«Мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке, поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС и другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию», — подчеркнул президент.
Путин напомнил, что в ноябре 2023 года, когда конфликт на Ближнем Востоке получил новый виток эскалации, страны БРИКС провели экстренный видео-саммит.
«Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания», — отметил российский лидер.
Урегулирование конфликта в регионе должно основываться на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает признание Палестины независимым государством, мирно сосуществующего с Израилем, заключил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украину используют для создания критических угроз безопасности.