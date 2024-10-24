«Проблема серьезная»: почему эффективность антибиотиков снижается

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people via www.imago;ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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К 2050 году от инфекций, устойчивых к данным препаратам, могут умереть более 39 миллионов человек.

Эффективность антибиотиков стремительно снижается из-за коммерциализации производства препаратов и развития устойчивости к ним. Подробнее о серьезной проблеме рассказал 5-tv.ru врач-эпидемиолог Вадим Покровский.

По прогнозам ученых, к 2050 году от инфекций, устойчивых к антибиотикам, могут умереть более 39 миллионов человек во всем мире.

«Проблема существует. Она действительно серьезная. И на что бы я обратил внимание, что она еще связана с коммерциализацией производства новых антибиотиков. Сейчас разработкой и производством новых антибиотиков занимаются крупные фармацевтические компании. Но, так как у новых препаратов, которые они создают, довольно скоро появляется резистентность, то разрабатывать эти препараты экономически получается невыгодно», — объясняет эксперт.

Коммерческие предприятия затрачивают большие деньги на препараты, которые в итоге не приносят прибыль, поэтому они меньше стали разрабатывать новых антибиотиков.

Антибиотики стали применять слишком часто и не всегда обоснованно. Так их широкое применение приводит к развитию устойчивости бактерий к существующим препаратам.

«Те микробы, которые чувствительны к этим препаратам, они, естественно, погибают, а те, которые не чувствительны, они остаются и процветают. Некоторые даже лучше размножаются в присутствии антибиотиков», — рассказал специалист.

Обычно после каждой операции человеку назначают антибиотики, и не всегда по назначению, а, скорее, для профилактики. При этом действительно снижается число осложнений после хирургического вмешательства, но и вместе с тем развивается устойчивость к антибиотикам.

Главное — создавать новые препараты и стремиться к грамотному использованию тех антибиотиков, которые существуют, подчеркнул врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему ни в коем случае нельзя употреблять антибиотики с алкоголем.