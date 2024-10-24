Утренний сюрприз: воздушный шар с мусором и листовкам упал у резиденции президента в Сеуле

Yonhap: шар с мусором и листовками от КНДР упал у резиденции президента в Сеуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ёАлександр Полегенько

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Он был отправлен из КНДР.

Воздушный шар с листовками и мусором упал на территории правительственного комплекса, где находится администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на службу безопасности лидера страны.

«Сегодня рано утром северокорейский воздушный шар, наполненный мусором, взорвался в воздухе, разбросав мусор вокруг президентской резиденции Енсан», — говорится в публикации.

Уточняется, что шар был отправлен из КНДР. Авторы листовок раскритиковали президента Южной Кореи и его супругу Ким Гон Хи. Также указывается, что содержимое шаров не представляло опасности.

Как напомнило агентство, в июле в Сеуле уже приземлялся подобный шар из КНДР. Тогда в одной из листовок Ким Гон Хи сравнивали с Марией Антуанеттой, а президента обвинили в ведении бессмысленных разговоров о конце режима ядерной державы.

Вечером 28 мая КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею. Все это приземлялось в самых разных местах страны, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан. В Сеуле заявили, что подобные действия со стороны соседа нарушают нормы международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные КНДР взорвали две дороги на своей стороне границы с Южной Кореей. Обстановка на корейском полуострове становится все сложнее.