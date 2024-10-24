На Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку

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Повлияет ли этот как-то на Землю?

Мощная вспышка балла Х3,3 произошла на Солнце утром 24 октября. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«После двухнедельного перерыва на Солнце произошла мощная вспышка интенсивностью Х3,3. Пик события зафиксирован сегодня в шесть часов 56 минут по московскому времени», — написал он.

Как уточнил Леус, вспышка произошла в группе солнечных пятен № 3869, которая находится у края видимого диска. Предварительно, выброс не повлияет напрямую на Землю, хотя может задеть планету по касательной. Вскоре ученые опубликуют прогнозы влияния вспышки, добавил синоптик.

Он также отметил, что последняя солнечная вспышка класса Х произошла 9 октября. Ее интенсивность составила Х1,4.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что магнитные бури накроют Землю 11, 12 и 15 ноября. С научной точки зрения влияние этих явлений на человеческий организм не доказано. Однако специалисты советуют придерживаться ряда правил.