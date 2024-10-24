Угостить почти весь мир: для гостей саммита БРИКС в Казани приготовили 130 килограммов чак-чака

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Именно этим татарским десертом встречали иностранные делегации.

Благодаря саммиту БРИКС теперь почти весь мир знает, что такое чак-чак. Именно этим татарским десертом из кусочков теста, политых медом, встречали все без исключения иностранные делегации.

Всего подготовили 65 порций, общий вес которых составил 130 килограммов. Кроме того, любой желающий на саммите мог и сам приготовить это блюдо, для этого были организованы специальные мастер-классы.

Саммит БРИКС в Казани

В Казани 22–24 октября проходит XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем принимают участие делегации из 36 стран.

Саммит посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.