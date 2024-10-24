Семья из Швеции получила гражданство России и переехала в Новосибирск

Фото, видео: Главное Управление Мвд России По Новосибирской Области /54.мвд.рф;5-tv.ru

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Почему выбор пал именно на этот город?

Мать и дочь из Швеции получили паспорта граждан России и переехали в Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Алина Тер-Саакова и ее мать Инна Антонова обратились в управление по вопросам миграции с заявлениями о приеме в гражданство РФ. Они приехали в областной центр из Швеции в рамках участия в госпрограмме по содействию при добровольном переселении в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом.

«В торжественной обстановке соотечественницы получили паспорта граждан России и поклялись соблюдать Конституцию, законы, быть верными нашей стране, уважать ее культуру, историю, традиции», — говорится в сообщении.

Также в МВД рассказали, что Тер-Саакова родилась в Риге, а затем вместе с мамой переехала в Швецию, в город Стокгольм. Антонова привила дочери любовь к России, языку и культуре нашей страны. Выбор пал на Новосибирск из-за места обучения — одного из лучших технических университетов, в который Тер-Саакова мечтает поступить. Девушка сейчас работает в производственном предприятии в Новосибирске.

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