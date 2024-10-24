Спустя месяц: звезда «Универа» Ярушин рассекретил имя новорожденной дочки

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актер до сих пор не осознал, что у него появился третий ребенок.

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин спустя месяц после рождения дочки рассказал, как он с женой назвал девочку. Новость о появлении на свет малышки знаменитость скрывал до последнего, а после не смог больше хранить секрет.

«Я еще толком не осознал, хотя месяц прошел. Ко всему спокойно привыкаешь в жизни. Это приятно, что третий ребенок родился. Назвали Александрой», — сказал Ярушин на премии ЖАРА MEDIA AWARDS во время разговора с журналистами издания Super.

Кроме того, призналсz Ярушин, теперь он гордится статусом многодетного отца. Ведь помимо тройной любви детей он может: парковаться бесплатно, его дети питаться бесплатно, да и еще немало привилегий у семьи появилось.

Ярушин счастлив во втором браке со своей супругой Аленой. Свою судьбу Стас встретил на съемочной площадке и тотчас все понял — она та самая. В 2011 году возлюбленные сыграли свадьбу, и через год у шоумена появился первый ребенок — дочь Стефания. В 2014 году Алена подарила актеру второго ребенка — сына Ярослава.

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