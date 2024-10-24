Две машины врезались в здание на Патриарших прудах в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ДТП пострадали три человека.

На Патриарших прудах два водителя не поделили дорогу, устроили гонки, но выяснение отношений было недолгим. Машины столкнулись, вылетели на тротуар и врезались в дом.

По счастливой случайности, рядом не было пешеходов, и они не пострадали. Чего не скажешь об участниках ДТП. Травмы получили оба водителя и пассажир одной из машин. На помощь им еще до приезда спасателей пришли случайные прохожие.

Теперь сотрудники ДПС должны определить степень вины каждого из водителей.