В Москве готовятся к премьере этно-оперы «Князь Владимир»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Главные роли исполнят SHAMAN и Николай Расторгуев.

«Повесть временных лет» в жанре этно- и криптооперы. Масштабный проект, работа над которым длилась около десяти лет, на финишной прямой. Князь Владимир — он же SHAMAN, воевода Федор — он же Николай Расторгуев, а создатель постановки — Игорь Матвиенко. До премьеры остается всего три месяца. А пока заглянуть за кулисы и даже в гримерную удалось корреспонденту «Известий» Марине Кравцовой.

Финальные штрихи — ссадины на щеках и на руках. В специально разработанном гриме практически невозможно узнать исполнителя. Самым сложным для гримеров оказалось найти подходящую образу великого князя бороду.

«Мы совершенно случайно нашли идеальный вариант. Это старая школа „Ленфильма“, у мастера, который давно работает, у нее лежала эта борода давно, ждала своего часа», — рассказала художник по гриму Татьяна Демидова.

У костюмеров тоже непростая задача — сделать облачения героев этно-оперы «Князь Владимир» максимально исторически достоверными: кожаные доспехи и натуральные шкуры, как у викингов, приглушенные оттенки тканей. Женские образы — скромные, простые, будто сошедшие со страниц летописи. Исполнительница роли Рогнеды, певица Соя, в наряд влюбилась, готова и вне сцены так ходить.

«Все по канону: женственно, красиво, удобно, кстати. У меня еще есть потрясающая шуба, я от нее в восторге, я бы хотела себе такую шубу, она очень солидно выглядит!» - рассказала певица Асият Сайгидова (Соя).

Нашей съемочной группе удалось побывать на первой репетиции этно-оперы «Князь Владимир» в финальных образах, над которыми работали два года. В основе произведения — об одном из самых важных моментов в русской истории: «Повесть временных лет». Но жанр сценический получился оригинальный. Это будет первая в мире этно- и криптоопера.

«Есть жанр официальный — криптоистория. Это когда берется какое-то историческое событие, но туда вносятся какие-то исторические, мифологические вещи. В нашей ситуации, это мифология, как скандинавская, так и наша», — рассказывает автор этно-оперы «Князь Владимир», народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Криптоисторию олицетворяет персонаж самого Игоря Матвиенко — скандинавский бог Один. Прозвучит в опере и уникальная, практически забытая поэзия — скандинавские висы.

Вся опера — как большая загадка для зрителя. Символизмом пропитан каждый элемент. Не самым простым будет и музыкальный язык. В единое сплетутся народные мотивы, эстрадные хиты, звучание новгородских гуслей и этническое пение.

Исполнитель главной роли — SHAMAN — идеально вписался в этно-оперу. Народный вокал — его стихия.

«Я как раз и начинал свой путь, и 11 лет посвятил изучению русского народного творчества. Поэтому этно-опера, как раз-таки эта приставка „этно“ — там все стили, там все жанры», — рассказывает SHAMAN.

Музыкальных экспериментов будет много, например, хит группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении хора на исландском языке. Сам Николай Расторгуев выйдет на сцену в роли учителя и наставника Владимира — воеводы Федора.

«Историю надо знать, тем более такую великую историю нашей страны, Руси, тем более такая тема — Крещение Руси. Игорь над этим работал много лет», — рассказывает народный артист РФ Николай Расторгуев.

На сцену поднимут точную копию драккара викингов. Пока уникальный корабль держат в секрете, но грандиозный масштаб постановки выдают детали.

Эта гора — лишь крошечная часть реквизита: десятки обоюдоострых прямых мечей и круглых щитов, обтянутых кожей, в точности повторяющих оружие воинов X века.

На подготовку осталось чуть больше трех месяцев. Премьера уже 5 и 6 февраля в Кремлевском дворце.