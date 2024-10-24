Всеобщее процветание: в Казани стартует заключительный день саммита БРИКС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия, как и ее партнеры, готова выстраивать продуктивные отношения со всеми, кто в этом по-настоящему заинтересован.

В Казани сегодня заключительный день саммита БРИКС. Президент РФ Владимир Путин продолжит двусторонние встречи с ключевыми партнерами страны. К дискуссиям на полях форума присоединятся страны, которые пока не входят в объединение. Ожидается, что главной темой обсуждений станет не только создание многополярного мира, но и развитие международной торговли. О тех, кто участвует в формате БРИКС+ — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Президент Боливии прилетел в Казань уже глубокой ночью, но от традиционных чак-чака и каравая с солью его это не уберегло. Впрочем, вряд ли Луис Альберто Арсе Катакора хотел уклониться, экзотика же.

На саммите собралась уже почти вся палитра «БРИКС+ Outreach». Это формат диалога, который включает не только членов объединения, но и страны, которые хотят вступить или сотрудничать с БРИКС. Таких сейчас больше трех десятков. Сербия тоже проявила интерес. Для республики это реальная альтернатива несбывшимся грезам о евроинтеграции.

«У нас есть много возможностей для партнерства с БРИКС. Прежде всего, Сербия — не очень большая страна. А выход на рынок стран-участниц БРИКС — это возможность, которая выпадает раз в жизни. У нас много инвестиций с Запада. Но большая часть этих инвестиций поступила в Сербию, потому что у нас есть возможность продавать нашу продукцию на рынке стран БРИКС», — рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

БРИКС предлагает гораздо больше. Прежде всего, упор на взаимную выгоду и партнерство на равных. Накануне вечером Владимир Путин лично приветствовал глав делегаций, а на торжественном приеме произнес тост.

«Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы здесь сегодня. И предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих. Спасибо!» — сказал президент РФ Владимир Путин.

В кулуарах саммита отвечали творчески. Кто-то принес портрет российского лидера. Особым вниманием пользовался платок с изображением стран-участниц в женском облике. БРИКС задает тренды — в том числе информационные.

Пресс-центр саммита БРИКС — это по сути полноценная форумная зона. Здесь собираются не только журналисты: иногда заглядывают члены делегаций, а еще общественные деятели из стран, заинтересованных в сотрудничестве с объединением. Все это голоса глобального большинства.

«Нам важны новые инвестиции в нашу экономику, потому что правила Бреттон-Вудской системы устарели для нашей страны. Нам нужна новая система, нам нужна конкуренция, и БРИКС может оказать хороший эффект для Того», — говорит член Национальной Ассамблеи Того Инносент Кагбара.

«У БРИКС теперь есть широкая финансовая программа, у вас есть новый банк развития. И это открывает возможности для всей Африки», — говорит президент Гвинейского объединения «За возрождение и развитие» Абдулай Курума.

О возможностях в отношениях с африканскими партнерами Владимир Путин говорил и на встрече с премьер-министром Эфиопии. Республика — один из новых членов БРИКС. Экономические показатели нужно нагонять.

«Растет товарооборот, он пока скромный по абсолютным величинам, но в целом позитивная динамика имеется. За 2023 год плюс 65%. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным», — говорит президент РФ Владимир Путин.

Главное — инструментов становится гораздо больше. На заседании в расширенном составе Путин предложил целый ряд инициатив: от создания «зерновой биржи», которая позволит защитить ключевой рынок от вмешательства и спекуляций, до координации взаимных вложений на единой инвест-платформе. Насколько эти идеи востребованы, мы спросили у главы МИД Никарагуа.

«Упомянутые вами инициативы очень важны, и это свидетельствует о лидерстве Российской Федерации в мире. Они очень важны для нашей страны, потому что, с одной стороны, мы учимся, с другой стороны, мы укрепляем торговые отношения. А также это подчеркивает стратегический характер отношений между Россией и Никарагуа», — рассказал министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер.

Россия, как и ее партнеры, готова выстраивать продуктивные отношения со всеми, кто в этом по-настоящему заинтересован. И формальное членство в клубе здесь роли не играет. Заключительный день саммита как раз об этом. В программе — двусторонние и расширенные переговоры, за которыми главный сигнал: в многополярном мире границы БРИКС нигде не заканчиваются.