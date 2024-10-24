Мама и Зепюр подали иски: еще две женщины потребовали алиментов от Павла Прилучного

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Актер не согласен платить экс—жене по одному миллиону рублей на каждого ребенка. И выход из ситуации он, кажется, нашел.

Война между актером Павлом Прилучным и его экс-женой и коллегой по цеху Агатой Муцениеце продолжается. Никто уступать не собирается. На днях стало известно, как звезда сериала «Мажор» удумал снизить алименты на сына Тимофея и дочку Мию. Как выяснило издание KP.RU у приятелей актера, сделать это он решил за счет своей мамы и нынешней жены Зепюр Брутян.

Так, родительница Прилучного Любовь Юрьевна подала иск в суд о взыскании алиментов с сына в связи с нетрудоспособностью, а параллельно с этим сделала это Брутян. Только уже на сына Микаэля.

«Все эти шаги Павел делает по совету юристов. Если он по решению суда начнет выплачивать содержание маме и младшему сыну от Зепюр, то сумма алиментов для Агаты, соответственно, уменьшится», — объяснили знакомые Прилучного.

Кроме того, помимо денежных разбирательств экс-супругов ожидают и суды по поводу места жительства Тимофея и Мии. И не исключено, что суд удовлетворит желание актера, чтобы наследники жили с ним. А уже за этим может последовать и иск знаменитости к Муцениеце по вопросу выплаты алиментов.

«Мол, хотела от меня миллионы, плати теперь сама», — добавили приятели Прилучного.

Сейчас известно, что суд определил место жительства Тимофея — вместе с мамой, однако судьба Мии все еще остается непонятной. Более того, Прилучный еще попытается повлиять на решение по сыну.

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