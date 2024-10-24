Ответ на теракт в Анкаре: Турция нанесла удары по объектам в Сирии и Ираке

Турция нанесла удары по объектам в Сирии и Ираке в ответ на теракт в Анкаре

Фото: www.globallookpress.com/Tunahan Turhan

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В Минобороны Турции отчитались о поражении 32 объектов, принадлежавших террористам.

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. Об этом сообщило Минобороны Турции.

В заявлении отметили, что такие действия связаны с предотвращением террористических нападений против граждан Турции, а также подчеркнули, что борьба с терроризмом будет решительно продолжаться до тех пор, «пока не останется ни одного террориста».

«В результате ударов самолетов, беспилотников и артиллерии было уничтожено 32 объекта», — подытожили в Минобороны Турции.

Теракт в Анкаре

О первом взрыве у здания авиакосмической компании стало известно около 16:00 23 октября. В МВД Турции сразу сообщили, что речь идет о террористической атаке, в которой есть как пострадавшие, так и погибшие. Турецкая газета Habertürk опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых группа боевиков подъезжала на автомобиле и заходила в здание с оружием.

После того как боевики проникли в здание корпорации, раздались еще два взрыва и выстрелы. В здании TUSAŞ на момент теракта находилось порядка 15 тысяч сотрудников. По неподтвержденной информации, террористы могли взять заложников.

Личный состав постарались эвакуировать в укрытия, к месту происшествия выдвинулись правоохранители. Двое террористов были ликвидированы. По последним данным, пострадали 20 и погибли пять человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места теракта в Турции.