«Никакой вертикали не выстроено»: как будут бороться с проблемами в сфере ЖКХ

С начала 2024 года в Госдуму поступило более 11 тысяч жалоб на рост тарифов ЖКХ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С начала 2024 года в Госдуму поступило более 11 тысяч жалоб на рост тарифов и некачественные услуги.

Ситуация в сфере ЖКХ требует срочных решений, ведь эта тема стала одной из главных для критики населения. 80% россиян считают, что стоимость коммунальных услуг не просто слишком высока, но и повышение тарифов идет необоснованно быстро.

Как раз об этом сегодня говорили на правительственном часе в Госдуме. И по мнению корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой, выход, похоже, найден.

В зал заседаний они шли, настроенные позитивно. Хотя зампред правительства, глава Минстроя, представители Минэнерго и Счетной палаты собрались обсуждать в Госдуме одну из самых острых тем — сферу ЖКХ.

Россияне с начала года направили в Думу более 11 тысяч жалоб на рост тарифов и некачественные услуги.

«По данным Счетной палаты, начиная с 2017 года аварийность теплосетей имеет, к сожалению, тенденцию к росту в среднем на 2,7% в год. Критический износ сетей по стране в среднем по стране — эта цифра равна примерно 40%», — выступил председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов.

Износ коммуникаций называют одной из главных причин роста тарифов. Общая протяженность коммунальных сетей в стране — около миллиона километров. И во время подготовки к отопительному сезону начали происходить прорывы. Без отопления в холода оставались жители Омска, Читы, Кургана.

На проблемы с подачей воды пожаловались в Твери. Нет там и тепла.

«У нас в этом году какая-то коммунальная катастрофа. Нет отопления с 9 октября, с начала сезона. А горячей воды нет у нас с 1 июля», — пожаловалась жительница Твери Маргарита Андреева.

А под Ростовом-на-Дону без воды сейчас весь город Новочеркасск из-за прорыва на магистральном водопроводе.

По прогнозу Минэкономразвития, с 1 июля следующего года тарифы ЖКХ проиндексируют на 11,9%. А рост тарифов на электричество составит 12,6%.

Причины сегодня называли разные: от привязки к инфляции до злостных неплательщиков.

«В решении, которое мы подготовили к сегодняшнему правчасу, — создать единую государственную компанию, которая будет управлять и являться супер-ЕРЦ в регионе», — рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

На этот правительственный час в Госдуму не позвали представителей федеральной антимонопольной службы, хотя они за последние два года — 2023 и 2024 — провели 129 проверок и выявили 43,5 миллиарда рублей необоснованных расходов в сфере ЖКХ.

Особенно учитывая, что теперь ФАС будет принимать непосредственное участие в контроле тарифов по всей стране. Регионы должны будут согласовывать повышение с антимонопольщиками.

По словам депутатов, проблемы с ЖКХ копились последние 30 лет. И сейчас нужно менять всю модель функционирования этой системы.

«Есть проблемы подготовки специалистов как высшего, так и среднетехнического образования. То есть практически вузы перестали готовить специалистов в этой сфере. Жилищная инспекция существует на федеральном уровне, но достаточно формально, то есть там никакой вертикали не выстроено», — считает заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев.

Этот правительственный час длился 3,5 часа. Больше всего вопросов адресовали главе Минстроя. Ирек Файзуллин ездил в Думу всю последнюю неделю, готовился. Марат Хуснуллин тоже пришел с проработанным предложением.

«Давайте мы так же, как по сокращению инвестиционно-строительного цикла, распишем дорожную карту по нормативке по ЖКХ. Сегодня у нас есть базовая наработанная программа», — заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В итоге на модернизацию ЖКХ предложили направить половину средств, сэкономленных от списанных бюджетных кредитов регионов — более триллиона рублей. Решение должны принять при рассмотрении законопроекта о бюджете.