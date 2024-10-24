Лидеры стран БРИКС приняли Казанскую декларацию по итогам саммита. Главное

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Документ содержит 134 пункта. Есть и упоминание Украины.

Итогом прошедших обсуждений в Казани стало приятие расширенной декларации. Тему продолжит обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Каждого гостя вечерней части саммита здесь встречают национальной музыкой. Китайский лидер мелодию явно узнал.

Уже потом церемония официальной встречи — рукопожатие. И торжественный прием. В меню — даже удивительно — нет чак-чака. Но есть пельмени с осетриной и лаймовый щербет. В полутемном зале Владимир Путин рассказал о планах на завтра.

«Завтра, вместе со всеми вами, дорогие друзья, проведем встречу в формате БРИКС+. Такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими искренними друзьями.

Благодарю вас за то, что вы здесь сегодня. И предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих. Спасибо», — обратился президент РФ к гостям.

По приподнятому настроению в самом начале саммита было понятно: договорятся, скорее всего. Индийский лидер помог взобраться на пьедестал представителю Арабских эмиратов. Все не скрывали улыбок. И после встречи коротко, но охотно сообщали результат.

«Какое будущее у БРИКС?» — поинтересовался корреспондент.

«Очень хорошее, я в этом уверен», — ответил президент ЮАР Серил Рамафоса.

Лидеру ЮАР виднее. Страна одна из первых присоединилась к БРИКС. Теперь туда стоит очередь. Важный вопрос второго дня саммита: как расти дальше?

«Не менее важный вопрос о дальнейшем расширении нашего объединения. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств», — сказал Владимир Путин.

Это один из ключевых моментов саммита — заседание в узком составе. Сначала прошла открытая часть, выступил Владимир Путин, после чего началась закрытая часть, где будут обсуждаться самые чувствительные вопросы. Например, статус «государств-партнеров» согласовали уже за закрытыми дверями, когда вслед за прессой зал попросили покинуть и большинство дипломатов.

Итог работы — Казанская декларация. 43 страницы и 134 пункта. Часть большого плана построения нового мира.

«Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет стран Глобального Юга и Востока — и, естественно, государств БРИКС», — сказал Владимир Путин.

Слушая Путина, представители Арабских Эмиратов перебирают в руках четки. Под столом стоит большая бутылка. С чаем, судя по цвету. Перед Си Цзиньпином — белая термокружка. Приготовились к долгому разговору. Китайский лидер предложил начать реформу системы глобального управления.

«Эта система уже давно не соответствует стремительности перемен и раскладу сил в мире», — указал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мнение Китая крайне важно для нашего объединения, да и не только для нашего, поэтому уверен, что все внимательно слушали вашу речь», — отметил Путин.

Изменение в глобальном управлении действительно назрели. Менять мир предстоит постепенно. И тем, кто сидел сегодня за одним столом.

«Это обсуждение, что оно необходимо. Сейчас система управления буксует. Она неэффективна. И время думать, как придать ей большую эффективность. Вот что поддерживает президент», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

И не только президент России. Споров с китайским лидером не было. Наш обозреватель спросил, доволен ли он результатом? Си Цзиньпин был сдержан. Только одобрительно кивнул головой на прощание. Лидеры использовали свой визит в Казань еще и для двусторонних переговоров.

Нашему обозревателю удалось спросить у главы иранского МИД, как многополярность изменит Соединенные Штаты.

«Какую роль США будут играть в новом мире?» — спросил журналист.

«Думаю, США попытаются продолжить свою агрессивную политику и в новом миропорядке. Но ничего не выйдет. Штаты слабеют и не смогут удержаться в роли гегемона. А страны БРИКС строят новый мир, основанный на справедливости и спокойствии», — сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Но попыток уцепиться за гегемонию США не оставляют. Конфликт на Украине — одна из них. Сначала в повестке саммита этой темы не было вообще, но гости сами заводили об этом разговор.

"Многие страны украинскую проблематику поднимают. Все или только некоторые?" - прозвучал вопрос корреспондента.

"Нет, не все. С некоторыми в ходе двусторонних встреч более или менее обсуждалось. С кем-то вообще не затрагивалось. В коммюнике, в декларации текст согласован", — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Речь идет об абзаце, который попал в итоговый документ. Лидеры БРИКС «с удовлетворением отмечают», что есть предложения о посредничестве и помощи уладить все дипломатическим путем. И Россия, так или иначе, эту проблему решит. Без победы в этом конфликте тот самый справедливый многополярный мир построить будет очень сложно.