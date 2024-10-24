Совпадение? Теракт в Анкаре произошел во время переговоров Путина и Эрдогана

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Президент РФ провел переговоры с турецким коллегой.

Нападение в Анкаре произошло едва ли не в тот же момент, когда в Казани началась двусторонняя встреча Владимира Путина и Раджепа Тайипа Эрдогана. И это вряд ли простое совпадение. Россия и Турция слишком активно развивают отношения. Эрдоган, являясь президентом страны НАТО, уже принимает участие в сессии БРИКС+.

«Я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом, средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся: мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы», — прокомментировал Путин.

«Хочу выразить благодарность за ваши слова соболезнования по поводу коварного террористического акта», — ответил Эрдодган.

Что же касается взаимоотношений, то президенты вновь подняли тему международного газового хаба, который должен появится на территории Турции. Кроме того, сейчас решается вопрос с банковскими расчетами между нашими странами. Как для физических лиц, так и для больших компаний.