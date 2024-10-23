«Нет слов, как больно»: умерла российская топ-блогер баба Маша

Фото: Telegram/babamasha1926

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За два дня до смерти она обращалась к врачу.

Ушла из жизни 99-летняя блогер-миллионник баба Маша. Об этом сообщили через публикацию в ее Telegram–канале.

«Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — гласит пост.

За два дня до смерти блогер поделилась в своем Telegram–канале видео, в котором жаловалась на самочувствие. Бабе Маше было настолько плохо, что пришлось обратиться к врачу. Он, по ее словам, «спас ее от смерти».

Звезда интернета родилась в Саратовской области в 1926 году. Свой блог она начала вести в 2021 году. С первыми работами бабе Маше помогала внучка. Целью ее канала в приложении TikTok было рассказывать о своей жизни молодому поколению. Об этом сообщила сама баба Маша в самом первом видео.

Контент действительно не был посвящен чему-то конкретному. Ролики выходили с самой разной тематикой. Блогер делилась рецептами, показывала фотографии своих молодых лет, пела песни. Баба Маша даже освоила прямые эфиры. За все время существования аккаунта, на него подписались 2,7 миллиона человек.

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