Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

Суд арестовал второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Подозреваемый Дмитрий Леонтьев заключен под стражу на два месяца, до 22 декабря, по решению Таганского районного суда Москвы. Ранее он уже был судим по аналогичным обвинениям. Леонтьев вышел из колонии всего за несколько недель до того, как была обманута Долина.

Пресс-служба Московских судов общей юрисдикции сообщила, что, по версии следствия, данный фигурант дела представился по телефону сотрудником правоохранительных органов. Он убедил артистку осуществить перевод денежных средств на его подконтрольный счет. Предлогом для этой операции была якобы сохранность сбережений Ларисы Александровны.

Четверо неизвестных, пытались пробраться в квартиру Долиной 13 августа. В этот момент певицы не было дома. Охрана вызвала полицию. Неизвестные представились собственниками жилплощади.

Известно, что новые владельцы купили квартиру у певицы за 112 миллионов рублей. После того, как артистка получила деньги, она перевела эту сумму и другие собственные сбережения на якобы «безопасный счет» неизвестным лицам, которые вынудили ее по телефону сделать это. В общей сложности исполнительница потеряла 180 миллиона рублей и осталась без квартиры.

Ранее уже была задержана Анжела Цырульникова. Она исполняла роль курьера, забрала деньги у артистки и перевела их на счет мошенников. Подозреваемая отрицает свою вину. Цырульникова настаивает на том, что ее саму обманули. Якобы преступники втерлись к ней в доверие, представившись сотрудниками ФСБ, и попросили помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком состоянии находится обманутая мошенниками Долина.