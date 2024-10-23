«Ограничить наценку»: эксперт высказался о стабилизации цен на масло

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Почему стоимость данного продукта резко увеличилась по мнению специалиста?

Для стабилизации цен на сливочное масло необходимо активно поддерживать производителей молока и организовывать строительство новых молочно-товарных ферм. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал вице-президент АО «Белебеевский ордена „Знак Почета“ молочный комбинат» Тимур Гильмияров.

По словам эксперта, также важно контролировать наценку торговых сетей на сливочное масло.

«Были предложения ограничить цену на масло, но более эффективнее, на мой взгляд, было бы ограничить наценку наших сетей на масло, потому что ограничивать цены на масло, если это касается производителей, то это прямое вмешательство в рыночную экономику», — объяснил специалист.

Гильмияров подчеркнул, что на данный момент власти контролируют рост цен на молочную продукцию. Он также объяснил, что стоимость сливочного масла могла увеличиться из-за «роста покупательской способности людей». Однако дефицит масла невозможен, а сам рынок стабилен, добавил эксперт.

«У нас сбалансированная политика, и у нас нет тенденции, что мы снижаем производство масла. У нас, наоборот, оно выросло, и мы его продаем, а цены отрегулируются в нынешнем масштабе», — уверен специалист.

Ранее зампред правительства Дмитрий Патрушев заявил, что власти продолжат контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Он также сообщил, что для их стабилизации было принято решение активизировать импорт из ряда иностранных государств.

Патрушев подчеркнул, что сливочное масло подлежит обязательной маркировке. Это означает, что правительство может отслеживать процесс ценообразования на этот продукт вплоть до его покупки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ликвидируют ущерб от химпредприятия в Иркутской области.