«Не хочу испытывать оргазм»: Николь Кидман раскрыла пикантные детали о съемках фильма «Малышка»

Фото: www.globallookpress.com/Ariana Ruiz

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В новой картине актриса сыграла бизнеследи, которая завела страстный роман с молодым стажером.

Американская актриса Николь Кидман почувствовала выгорание во время съемок в новом провокационном фильме «Малышка». Как призналась знаменитость в беседе с The Sun, причиной тому стало огромное количество разнообразных эмоций в процессе съемок откровенных сцен.

Фильм «Малышка» рассказывает историю бизнеследи, которая становится игрушкой в руках молодого стажера. Замужняя начальница ввязывается в страстный роман. Супруга героини Кидман сыграл Антонио Бандерас, а ее любовника — Харрис Дикинсон.

Отличительная черта картины — обилие пикантных сцен, во время которых 57-летняя Кидман испытывала огромный спектр эмоций. В какой-то момент ей стало настолько тяжело, что она «не могла прикасаться к коллегам». Хотя те и вели себя очень тактично и аккуратно. Но даже это не спасло звезду от внутренних противоречий.

«Было огромное количество взаимопонимания и доверия, а затем последовало разочарование. Это было что-то вроде: «Не прикасайся ко мне». <…> Были моменты, когда мы снимали, и я думала: «О нет, я больше не хочу испытывать оргазм», — откровенно рассказала актриса.

Тем не менее обладательница «Оскара» задействовала все свои профессиональные навыки и справилась с задачей, несмотря на то, что ей хотелось закрыться от всех и побыть наедине с собой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что причина конфликта Николь Кидман и Сальмы Хайек раскрыта.