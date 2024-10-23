Создание справедливого мира обсудили на саммите БРИКС в Казани

Фото, видео: Казаков Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Свою оценку деятельности объединения дал президент России.

Лидеры стран БРИКС планируют расширить сотрудничество и стратегическое партнерство, использование нацвалют при финансовых операциях между членами объединения и их торговыми партнерами. Какие шаги для этого будут предприняты уже в ближайшем будущем — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

В ожидании так называемого «семейного фото» в специальную комнату для лидеров БРИКС несли восточные деликатесы и чай. В конце концов, объединение расширяется. Пока все соберутся, уйдет немало времени.

Саммит начинается с совместного фотографирования, собрались лидеры и представители девяти государств БРИКС, а всего в Казани собралось в три раза больше делегаций.

Среди иностранных журналистов ажиотаж. Выступление Владимира Путина на расширенном заседании они снимали на телефоны прямо с экрана, делали прямые включения на фоне. Некоторые даже обернулись в российской флаг и держали портрет нашего президента. Ловили каждое слово. Понятно почему.

«Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста в первую очередь за счет стран Глобального Юга и Востока и, естественно, государств БРИКС. Однако сохраняется и значительный кризисный потенциал. И дело не только в возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции», — сказал Путин.

Эти слова у 45% населения планеты — именно столько приходится на страны БРИКС — находят живой отклик. Потому что в объединении участвуют развивающиеся экономики, которые от политической распущенности Запада страдают больше всего. На форуме в Казани об этом говорят не только на заседаниях лидеров, а везде.

«Гегемон, Соединенные Штаты, теряет власть, теряет обороты. Если вы посмотрите на баланс, то увидите, что они становятся банкротом. БРИКС — это первый случай в мировой истории, когда организация предлагает многополярный мир», — заявил политолог Петер Ханселер.

«Жители Запада забыли, что такое дипломатия. Они сидят за одним столом и находят консенсус и решения. И что они теперь делают? Они воспринимают нас, как угрозу, они вводят против нас санкции», — указал журналист из Бразилии Пепе Эскобар.

БРИКС — возможность для развивающихся стран сообща бороться за справедливость. И вот результат: средний рост экономики «десятки» уже выше, чем общемировой.

«Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений. В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая бы стала мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила бы финансовыми ресурсами страны глобального Юга и Востока», — сказал Владимир Путин.

Мы уже многое делаем вместе: есть центр вакцин, сеть по исследованию туберкулеза. Мы вместе развиваем ядерную медицину. Все это, чтобы не зависеть по жизненно важным вопросам от тех, кто не хочет конкурировать честно.

«Ряд государств БРИКС входят в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности. Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляции и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания», — сказал Путин.

Владимир Путин хотел передать слово коллеге из Бразилии, он в Казань приехать не смог по состоянию здоровья.

«Первым предоставляю слово президенту Федеративной Республики Бразилия господину де Силва. А, извините, он у нас выступает по видеосвязи. Поэтому прошу выступить председателя Китайской Народной Республики», — сказал Путин.

В цивилизации с пятитысячелетней историей решения принимают с холодной головой. Казалось бы, Си Цзиньпин говорит общеизвестные вещи.

«В новой ситуации актуальность реформы международной финансовой системы будет только возрастать. Государства — члены БРИКС должны играть ведущую роль в укреплении финансово-экономического сотрудничества, поддержании высокого уровня финансовой безопасности, повышения влияния и авторитета Нового банка развития БРИКС», — заявил СИ Цзиньпин.

По факту же речь идет о создании независимой финансовой системы. По этому поводу в БРИКС консенсус, раз Запад использует доллар и систему SWIFT, как оружие. С этим согласился и бразильский президент, сумевший наладить видеосвязь.

«Мы должны серьезно обсуждать эту тему, и технически мы не можем больше ждать. Необходимо решать, многие ли хотят разделить мир на друзей и врагов. Но страдают те, кто более в чуткой сфере находится. Что они хотят? Они хотят работу, еду, они хотят качественное здравоохранение, школы, здоровый образ жизни», — заявил Лула де Силва.

И не хотят страдать от незаконных санкций. У Индии есть конкретное предложение, как проводить расчеты без оглядки на Вашингтон.

«Торговля в местной национальной валюте и трансграничные платежи сыграют лишь на руку нашему сотрудничеству. Интерфейс для платежей UPI, который был разработан Индией, — это действительно история успеха. И многие страны взяли его на вооружение в прошлом году», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По итогам встречи опубликована Казанская декларация, где страны БРИКС говорят, что появились новые центры силы. Многополярность — это шанс для всех на развитие. Лидеры призывают дать возможность Африке, Латинской Америке влиять на глобальные процессы, требуют не допустить гонку вооружений в космосе и осуждают политику несправедливых санкций. Текст на 43 страницы для того, чтобы мир стал справедливее.