Напали на пенсионеров: в Баку убили экс-актера русского драмтеатра и его супругу
В Баку убили экс-актера русского драмтеатра Иосифа Ткача и его пожилую жену
Фото: фото из открытых источников
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Звезде фильма «Граф Крестовский» было более 80 лет.
Бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его супругу убили в Баку. Об этом ТАСС сообщили МВД республики.
«22 октября в полицию поступила информация об убийстве в Насиминском районе Баку Иосифа Зусьевича Ткача (1939 года рождения) и его жены Людмилы Михайловны Ткач (1944 года рождения)», — указали в МВД.
Иосиф Ткач вышел на пенсию, ему было немногим более 80 лет. Супруга актера Людмила преподавала в школе в Баку, она заслуженный учитель Азербайджана.
Правоохранители смогли задержать вероятного подозреваемого в убийстве пожилых супругов. Им оказался 51-летний Ислам Хадиев — его мотивы пока неизвестны. Сейчас выясняются подробности преступления.
Иосиф Ткач известен благодаря своим ролям в театре и кино. В частности, по роли в фильме «Граф Крестовский», который зрители увидели в 2004 году. Он с 1995-го выступал на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин, который также выступал на сцене с 1995 года.