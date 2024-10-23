Фото, видео: © РИА Новости/РИА Новости; 5-tv.ru

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Особенно эта работа важна для будущих поколений, чтобы они знали истинные факты о Великой Отечественной войне.

Первые останки бойцов Красной Армии в Мелитополе были обнаружены в январе 2023 году. Об этом рассказал руководитель СУ Следственного комитета России по Запорожской области Александр Царакаев в беседе с 5-tv.ru.

«Встретились с музейщиками, и они нам указали, что где-то примерно в этом месте можно что-то поискать. Соответственно, выбрали время, взяли волонтеров, взяли студентов и первых бойцов мы нашли. Мы продолжаем эту работу. Это очень важно», — добавил он.

Царакаев подчеркнул, что «страна без истории — это не страна», потому что она просто «развалится». Молодому поколению рассказывают о том, как все это было. Причем историю повествуют «по-настоящему».

«Не эти прозападные инсинуации, а действительно как защищали родину, как люди боролись. Вот это очень важно, важно и для Мелитополя», — заявил Царакаев.

Он добавил, что людям пытаются показать возможность построить мирную жизнь в России, зная при этом свою историю.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мелитополе перезахоронили останки солдат Красной Армии. Их нашли во время строительства оборонительных сооружений. Ожесточенные бои на подступах к городу, который называли «Малым Сталинградом», шли в 1943 году. Мужественные защитники Запорожья смогли прорвать хорошо укрепленную оборону противника — «линию Вотан». Теперь ветераны Великой Отечественной войны и простые жители Мелитополя могут не боясь поклониться Героям. При киевском режиме они не могли сделать это.