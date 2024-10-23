Фото: Reuters/Yves Herman

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В документе ничего не сообщалось о возможных переговорах.

«План победы», который предложил президент* Украины Владимир Зеленский, не содержит никаких намерений о переговорах. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит», — прокомментировал предложенный Зеленским план Ушаков. Произнося эту фразу, помощник президента не смог сдержать улыбки.

Известно, что одним из пунктов плана Зеленского было «немедленное приглашение Украины в НАТО». Однако его поспешил расстроить постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Он заявил, что на сегодняшний день Североатлантический альянс не готов предоставить Украине ни членство, ни приглашение в альянс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба узнал о своем увольнении в спортзале и позже написал заявление под бутылку игристого и сигару.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.