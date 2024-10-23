Путин на встречах с лидерами стран БРИКС рассказал об успехах ВС России в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Главы государств — участников объединения выразили желание активнее способствовать урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин в ходе двухсторонних встреч с лидерами стран-участниц БРИКС в рамках саммита в Казани рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации (СВО). Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

«Президент дает четкие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования (конфликта на Украине. — Прим. ред.). Отмечая, конечно, нежелание украинской стороны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», — сказал он.

Песков отметил, что тема конфликта на Украине много обсуждалась в ходе встреч Путина с иностранными коллегами. Данная тема присутствует в повестке дня. Многие страны выражают желание более активно способствовать урегулированию и готовность выступить в роли посредника. Путин приветствует эти усилия.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. Участие в мероприятии примут участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал страны БРИКС единомышленниками. Президент выступил на заседании саммита объединения в узком составе.