Дело возбуждено против начальника подразделения филиала охраны Нацгвардии ЯНАО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Ему грозит десять лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из подразделений филиала вневедомственной охраны войск Национальной гвардии (ФГКУ УВО ВНГ) России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Основанием послужили материалы, собранные правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По словам собеседника, дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности».

По версии следствия, действуя из корыстных целей, подозреваемый снимал подчиненных сотрудников с плановых дежурств и привлекал их к проведению строительных и ремонтных работа в своем доме и земельном участке.

Теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ показала кадры попытки экс-члена Совфеда Федерального Собрания РФ Рауфа Арашукова договориться о взятке с сотрудником УФСИН.