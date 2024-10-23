За равенство и всеобщее процветание: Путин назвал страны БРИКС единомышленниками

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент выступает на заседании саммита объединения в узком составе.

Суверенные страны-участницы БРИКС являются единомышленниками. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита объединения в узком составе, которое проходит в Казани.

«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», — сказал он.

Члены БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, а также за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, всеобщее процветание и благополучие. Участвующие в объединении государства проявляют ответственность за будущее мира на деле, позитивно влияют на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности. Эти страны вносят значительный вклад в решение острых, региональных проблем, подчеркнул Путин.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. Участие в мероприятии примут участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состоялись конструктивные переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Как отметили в Кремле, лидеры двух государств обсуждали вопросы двусторонних отношений, конфликта на Украине и международной обстановки в целом.