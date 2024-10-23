Особенно важен: почему Европа не может отказаться от российского газа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Danil Shamkin; 5-tv.ru

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Сейчас топливо из РФ поставляется в страны ЕС в тех же объемах, что и в предыдущие годы.

Европа не может отказаться от российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на все планы Евросоюза отказаться от поставок из России к 2027 году, реальность такова, что объемы их только увеличиваются. За текущий год они выросли с 15% до 20%. Это примерно та же доля импорта, что и в 2022 году.

Сейчас российский газ поступает в европейские страны через трубопроводы на Украине и в Турции, и в сжиженном виде на танкерах. Причем наш СПГ особенно важен для Испании, Франции и Бельгии.

Издание отмечает, что зависимость Европы от российских ресурсов связана с тем, что поставки из США и других стран обходятся значительно дороже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейцы утепляют свои дома подручными материалами. Таким образом живет половина жителей стран Европейского союза. Сможет ли население ЕС приспособиться к новому формату потребления электроэнергии, которые им диктуют власти?