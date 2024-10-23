Революция в цифровой экономике: Россия создаст в странах БРИКС центры обработки данных

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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РФ — вторая страна в мире по объему майнинговых мощностей.

Тема развития высоких технологий — в повестке переговоров и участников саммита БРИКС. Основное внимание уделяется развитию искусственного интеллекта и блокчейн-технологий.

Так, Российский фонд прямых инвестиций и крупнейший в нашей стране оператор дата-центров объявили о партнерстве, которое предполагает строительство в странах БРИКС центров обработки данных. Что это даст России и государствам-участникам объединения, выяснил корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Страны БРИКС на пороге революции в цифровой экономике. Они берут курс на развитие высокотехнологичных вычислений и криптовалют. Россия — в авангарде. Еще до начала саммита БРИКС, на деловом форуме стран-участниц объединения, Российский фонд прямых инвестиций и крупнейший в Евразии российский оператор дата-центров BitRiver заявили о партнерстве. Вместе они будут заниматься развитием высоких технологий и строительством центров обработки данных. Причем, не только для потребностей нашей страны. Эксперты считают: это позволит России и ее партнерам по БРИКС занять лидирующие позиции в области высоких энергоемких вычислений.

«По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать, имея в виду продовольственные рынки, энергетические и так далее. Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования, мы все больше и больше не только приобретаем компетенции, а по отдельным направлениям становимся лидерами», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Для добычи криптовалют и иных энергоемких высокопроизводительных вычислений нужны огромные дата-центры. И чтобы строить такие, у России есть все необходимое, в том числе — богатый опыт по быстрому возведению таких центров обработки данных.

Наша страна — вторая в мире по объему майнинговых мощностей, у нас профицит энергоресурсов. И за короткое время мы можем увеличить производительность в десятки раз. В этом заинтересованы и партнеры России по БРИКС.

«Это уникальная особенность России среди стран альянса. Партнеры по БРИКС обращаются к нам с запросами на вычислительные мощности. А вычислительные мощности сейчас нужны для многих применений. Это и промышленный майнинг, который производит ликвидности для независимых взаиморасчетов. Это и фундамент для развития энергоемких вычислений для искусственного интеллекта», — объяснил владелец и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец.

И наша страна готова строить необходимые дата-центры не только у себя. Партнерство РФПИ и BitRiver направлено и на увеличение доли России на мировом рынке вычислительных мощностей, и на строительство центров обработки данных в странах БРИКС. По сути, Россия станет центром новой цифровой экономики.

Причем одним майнингом — ограничиваться не собираются. Развитие вычислительных мощностей поможет активнее внедрять искусственный интеллект. А это — приоритетное направление для всех стран альянса.

«Страны БРИКС имеют мощнейшие ресурсы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта. Считаем, что необходимо объединить усилия прямо формально, как альянс искусственного интеллекта стран БРИКС, для того чтобы были стандарты, единые подходы по развитию искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Россия также предлагает создать совместную платформу БРИКС для вложений в высокие технологии. По оценкам Фонда прямых инвестиций, прирост ВВП стран альянса за сч2т внедрения искусственного интеллекта составит около 340 миллиардов евро в год. И добиться показателей смогут благодаря строительству наших дата-центров для энергоемких вычислений