Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В эти дни в столице Татарстана решается будущее многополярного мира.

Заявление президент сделал чуть ранее в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе. В нем приняли участие лидеры Индии, Китая, Ирана, Арабских Эмиратов, премьер Эфиопии и глава МИД Бразилии.

Владимир Путин предложил коллегам обсудить вопросы международной повестки, в том числе урегулирование острых региональных конфликтов. Все детали — в репортаже обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Лидеры БРИКС приезжали к зданию казанского «Экспо» на российских Aurus. Правда, не все. Председатель КНР приехал на автомобиле Homgqi, что в переводе означает «Красное знамя».

Чтобы скрасить ожидание, уже прибывших лидеров угощали восточными сладостями и чаем.

Саммит начался с совместного фотографирования лидеров и представителей девяти государств БРИКС. А всего в Казани собралось в три раза больше делегаций.

Работать высокопоставленные гости будут до самого вечера. Сначала — встреча в узком составе. Владимир Путин на правах президента страны-председателя рассказывает, какие цели ставит Россия перед объединением.

«Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем. Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», — сказал Владимир Путин.

Честность в сотрудничестве и отсутствие западного снобизма подкупает. Сейчас БРИКС — это десять государств, а хотят присоединиться намного больше.

«Другой, не менее важный вопрос — о дальнейшем расширении нашего объединения. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижение эффективности БРИКС», — отметил российский лидер.

Популярность БРИКС легко объяснить: принципы объединения понятны всем, справедливы и предсказуемы, а это дорогого стоит.

«Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем. В этом — суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства», — заявил Путин.

Что важно, страны объединения могут находиться друг от друга на расстоянии тысяч километров, а на саммите у их лидеров есть возможность переговорить друг с другом формально или «на ногах». Президент Арабских Эмиратов, к примеру, о чем-то уже коротко пообщался с премьером Индии.

Генсек ООН Гутерриш тоже прилетел на саммит, что взбудоражило западные страны. Политическое лицемерие: когда Гуттериша Израиль объявил персоной нон грата, за него на Западе никто не вступился, зато теперь возмущаются.

Впрочем, гостям Казани не до Вашингтона и Брюсселя: центры силы на планете сместились на Юг и Восток.

«Я думаю то, что делает Владимир Путин — он пытается создать мир без гегемонии и империализма. Это то, к чему стремится весь остальной мир. Мы хотим сосуществовать вместе и иметь право на самоопределение», — сказал министр по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.

Об этом же говорят и иностранные журналисты: общественное мнение — не на стороне гегемона.

«Гегемон — Соединенные Штаты — теряет власть, теряет обороты. Если вы посмотрите на баланс, то увидите, что они становятся банкротами. БРИКС — это первый случай в мировой истории, когда организация предлагает многополярный мир», — заявил политолог Петер Ханселер.

«Жители Запад забыли, что такое дипломатия: они сидят за одним столом и находят консенсус и решения. И что они теперь делают? Они воспринимают нас как угрозу, они вводят против нас санкции!» — отметил журналист из Бразилии Пепе Эскобар.

Санкции уже показали свою бесполезность, как и «политика изоляции». Она выглядит особенно комично на фоне картинки из Казани, где в эти дни решается будущее многополярного мира.