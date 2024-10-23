Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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За сутки противник потерял более двух тысяч боевиков.

Российские силы за сутки освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За минувшие сутки в ДНР силами группировка «Южная» также было освобождено село Серебрянка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 2065 боевиков на всех направлениях специальной военной операции.

Помимо этого, за сутки российские силы сбили 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых расчет М-46 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ.