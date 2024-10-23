Уже на учете: на Ямале подросток пронес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника

На Ямале подросток пронес в школу пневматический пистолет и выстрелил в мальчика

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По факту возбуждено уголовное дело.

На Ямале подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в ногу однокласснику. Как стало известно 5-tv.ru, стрелявший состоит на учете в ПДН.

Инцидент произошел в городе Губкинский 22 октября. Как сообщил источник, ученик девятого класса хвастался принесенным оружием перед одноклассниками и выстрелил в ногу другому ученику. В итоге мальчик получил синяк. Что именно послужило причиной его поступка, неизвестно.

По словам собеседника, подросток состоит на учете в ПНД. Кроме того, за плохую успеваемость он оставался на второй год.

Сейчас с подростком проведена беседа. Он уже извинился и признался, что выстрел произошел случайно. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, как в прошлом месяце на Ямале двое школьников сожгли вертолет на частном аэродроме. Как подростки смогли пробраться на частный аэродром и кто был их куратором, теперь предстоит выяснить правоохранителям.