Ресурсы МИД России подверглись масштабной DDoS-атаке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В связи с восстановительными работами решено перенести брифинг представителя ведомства Марии Захаровой.

Специалисты восстанавливают работоспособность ресурсов МИД России в связи с масштабной DDoS-атакой. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.

«В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 по московскому времени», — сказала дипломат.

Захарова посоветовала пользователям не открывать сайт ведомства с мобильных или других устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории. По данным компании, летом «IT-армия» Украины организовала серию DDoS-атак на финансовый сектор России. Воздействие хакеров длилось 13 часов. Всего пострадали десять банков, но клиенты не почувствовали неудобств.