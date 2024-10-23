Фото: Reuters/OLIVIER MATTHYS

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Этот документ, в отличие от «плана победы Украины», ориентирован на действия киевских властей, а не западных союзников.

Президент* Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать еще один план на случай продолжения конфликта. Об этом сообщает украинская служба BBC со ссылкой на источник.

«Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — объяснил собеседник издания.

В тексте документа уточняется, что Кабмину Украины необходимо проработать план действий в областях военно-промышленного комплекса, обороны, экономики, социальной политики и так далее.

Отмечается, что этот план, в отличие от «плана победы Украины», адресован не союзникам, а сосредоточен на действиях киевских властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный допустил территориальные уступки России ради мирного разрешения конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.