Единый взгляд: Россия и Белоруссия приступили к подготовке учений «Запад-2025»

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотрудничество двух стран позволило усовершенствовать региональную группировку войск и обменяться опытом СВО.

Генштабы армий Белоруссии и России приступили к подготовке совместных учений «Запад-2025». Такое заявление сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин в ходе заседания совместной коллегии МО двух стран. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В настоящее время генеральные штабы наших Вооруженных сил приступили к подготовке учения „Запад-2025“. Данное учение будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства», — сказал Хренин.

В этом году сотрудничество Москвы и Минска позволило усовершенствовать региональную группировку войск и обменяться опытом СВО. Также белорусский министр отметил совместную работу двух стран в военно-технической сфере, в рамках которой стороны оказывают друг другу поддержку в поставках необходимых вооружений и техники.

Хренин отметил и сотрудничество в области подготовки военных кадров. Так, в интересах белорусской армии в России проходят обучение свыше 360 специалистов по различным направлениям.

Воздушные цели над РФ и Белоруссией

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в небе над территориями республики и России были уничтожены воздушные цели с Украины. Около десятка средств противовоздушной обороны были переведены в повышенную боевую готовность. В том числе на перехват воздушных целей вылетели самолеты и вертолеты. При изучении обломков украинских дронов заключили, что часть компонентов произведена в странах НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила НАТО о военной доктрине Союзного государства. В документе говорится о защите общих рубежей России и Белоруссии «всеми имеющимися способами и средствами».