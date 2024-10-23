Российские ученые назвали дату крупнейшего за 10 тысяч лет извержения вулкана

Dendrochronologia: извержение вулкана Кикай было крупнейшим за 10 тысяч лет

Фото: www.globallookpress.com/Martin Rietze

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Установить этот год исследователям помогли годичные кольца лиственниц Ямала.

Самым крупным за последние десять тысяч лет стало извержение вулкана Кикай на Японских островах. Произошло это примерно в 5279 году до нашей эры. К такому выводу пришли российские ученые Варвара Бессонова, Людмила Горланова и Рашит Хантемиров, результаты исследования они опубликовали в журнале Dendrochronologia.

Бессонова, Горланова и Хантемиров — сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН). Они изучили извержения вулканов Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай на Японских островах — они стали крупнейшими за последние десять тысяч лет.

В ходе исследования ученые выяснили, что вулканы Ильинский и Мазама суммарно выбросили порядка 150 кубических километров веществ, а Кикай — от 300 до 450 кубических километров. Таким образом, извержение последнего стало наиболее значительным.

Для установления года извержения Кикая ученые проанализировали годичные кольца полуископаемых лиственниц Ямала. Выяснилось, что в 5279 году до нашей эры произошла какая-то катастрофа. Из-за нее рост этих деревьев ослаб и появились аномальные кольца. Ученые уверены: катастрофической ситуацией стало извержение вулкана Кикай.

В августе произошло извержение вулкана на исландском острове Гриндавик. Огромный поток двигался в сторону столицы региона. Из города эвакуировали людей.

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