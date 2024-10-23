Обчихали короля: на Карла III фыркнула альпака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это произошло во время визита в Австралию.

На британского короля Карла III чихнула альпака. Это произошло во время визита в Австралию.

Монарх прибыл туда с супругой Камиллой и в столице Канберре по традиции вышел к местным жителям. Один мужчина решил привести на эту встречу питомца. Карл III хотел погладить животное, но не вышло.

Монарх явно не ждал такого поворота. Однако он не расстроился, посмеялся и продолжил общаться с публикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на Карла III напали во время выступления в парламенте Австралии.