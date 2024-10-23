В Москве возрастет цена поездки на такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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После изменения тарифов средний чек увеличится не более чем на 3–4%.

Уже в ближайшую пятницу, 25 октября поездки на такси в Москве станут дороже. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе одного из агрегаторов. Так, цена за километр пути и минуты в комфортном тарифе вырастет на 25%.

«Цена поездки складывается не только из стоимости минут и километров пути. На цене отражается объем спроса и количество свободных машин на линии рядом с пассажиром, особенно в непогоду — тогда может временно срабатывать повышающий коэффициент», — отметили в компании.

Причиной повышения цен назвали дефицит водителей и увеличение затрат на обслуживание и содержание автомобилей. При этом заменить машины сложно из-за высоких ставок лизинга, а также поднявшихся расходов на обслуживание и запчасти.

После изменения тарифов пассажирам такси придется платить на 3-4% больше. Но эксперты предположили, что этот показатель к концу года может достичь 30%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в России таксистам запретят работать без трудового договора. Корректировки Минтранса сделают отрасль прозрачной, гарантируют нормированный рабочий день, выходные, социальные отчисления и выплаты по больничным.