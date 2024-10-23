Ущерб на триллионы: на дорогах Ленобласти усилят контроль за большегрузами

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Перевес все чаще приводит к трагедиям.

На дорогах Петербурга и Ленинградской области решено усилить контроль за большегрузами. В последнее время там серьезно выросло число ДТП с их участием. И причина не только в нарушении правил. Все чаще к трагедиям приводит перевес. Даже лишние две тонны в кузове могут стоить жизни.

Другая проблема — быстрое разрушение дорог. Ежегодный ущерб трассам оценивают в триллион рублей. О том, как его можно сократить, — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Тарасенко.

Неуправляемая убойная сила: самосвал с песком вылетает на встречную полосу — 13 пострадавших. Другой грузовик со щебнем — пять автомобилей в гармошку, двое погибших. Еще одно массовое ДТП: фура протаранила 12 машин, трое пострадавших скончались на месте.

«Превышение максимальной массы тащит за собой огромное количество рисков. Речь идет о сцеплениях и тормозных механизмах. Запросто может произойти опрокидывание», — объясняет автоэксперт Дмитрий Попов.

Сместить центр тяжести и сделать машину неуправляемой может даже небольшой перевес в пару тонн. Перегруженные фуры видно издалека, сильная просадка подвески сразу бросается в глаза. Но зафиксировать нарушение можно, только взвесив машину.

Место, в котором взвешивают большегрузы, это не какой-то огромный комплекс. Один из мобильных пунктов — небольшая платформа и грузовик с электроникой. По принципу работы эти весы не сильно отличаются от обычных домашних.

Грузовик, который подозревают в перевесе должен заехать двумя колесами на зеленые датчики. На специальном экране показывается масса. Потом результаты суммируются по специальной формуле.

На выходе получаются несколько цифр — нагрузку на оси и общую массу машины. Для большегрузов с четырьмя колесами максимально разрешенный вес — 18 тонн, для трехосных грузовиков — 25 тонн, для четырехосных — 32 тонны.

Грузовик одного из нарушителей с песком на 40 тонн тяжелее, чем должно быть по закону. Мужчине грозит штраф — 400 тысяч рублей.

В России работают примерно полтысячи весогабаритных пунктов. Из них мобильные — самые эффективные, потому что их можно перемещать и устанавливать в неожиданных местах, например, возле свалок и карьеров. А стационарные водители-нарушители могут банально объехать.

Еще одна проблема — сверхтяжелые фуры разрушают дорожное покрытие и объекты инфраструктуры. Например, весной в Дагестане под весом грузовика разрушился автомобильный мост. Есть специальная формула, по которой чиновники подсчитывают нанесенный ущерб.

«Определяется нагрузка превышающая максимально допустимую для данной категории дороги. В зависимости от протяженности маршрута мы понимаем, какая в конечном итоге сумма ущерба наносится городу», — рассказывает начальник отдела согласования и разрешений Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Иван Деревянко.

По закону нарушитель не может тронуться с места, пока не сделает фуру достаточно легкой. В ином случае отправится на штрафстоянку, а значит, не сможет довезти свой груз в срок.

«Не все, к сожалению, водители и автовладельцы понимают это. Пример тому — статистика. Только за 2024 год нами выявлено 200 нарушителей и наложено штрафов более чем на 24 миллиона рублей», — отмечает заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО Мансур Баширов.

Это данные по Северо-Западу, а всего в стране за год взыскали больше восьми миллиардов штрафов. Все нарушения зафиксированы на автоматических весогабаритных пунктах. Если к этой цифре добавить мобильные и стационарные весы, она станет еще больше. Но чтобы залатать разбитые дороги, этих денег все равно недостаточно. По оценке Росавтодора, ежегодный ущерб, который наносят грузовики, — больше двух с половиной триллионов рублей.