Депутат задержан за поджог дома своей конкурентки на выборах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Причиненный ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.

В Ленинградской области по подозрению в поджоге задержали депутата Всеволожского района. По версии следствия, мужчина испытывал неприязнь к своей коллеге из-за ее участия в выборах. Поэтому не нашел ничего лучше, чем подпалить ее дом.

Поздней ночью с тремя сообщниками он, предварительно убедившись, что внутри никого нет — поджег строение и скрылся. Соучастники за свои услуги получили не менее шести тысяч долларов. А общий ущерб, который нанесен потерпевшей, оценивается в более, чем 30 миллионов рублей.

По адресам проживания обвиняемых уже провели обыски. Сейчас они под стражей дожидаются избрания меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье мужчина во время ссоры поджег сожительницу. По предварительным данным, находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во время конфликта с сожительницей избил ее. После этого он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако ей удалось в ванной потушить огонь и убежать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью).