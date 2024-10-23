В Мелитополе перезахоронили останки солдат Красной Армии

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Город освободили от немецко-фашистских захватчиков 81 год назад.

В Мелитополе с воинскими почестями перезахоронили останки бойцов Красной армии. Они были обнаружены во время строительства оборонительных сооружений. Ожесточенные бои на подступах к городу, который называли «Малым Сталинградом», шли в 1943 году. Мужественные защитники Запорожья смогли прорвать хорошо укрепленную оборону противника — «линию Вотан». Сегодня ветераны Великой Отечественной войны и простые жители Мелитополя могут не боясь поклониться Героям. Ведь сделать это при киевском режиме они попросту не могли. Из Запорожской области передает корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Теперь каждый мелитополец может прийти и почтить память героев.

Это защитники Запорожья, которые погибли 1943 году при освобождении Мелитополя во время прорыва немецкой оборонительной линии. Останки красноармейцев обнаружили во время строительства новых окопов, вблизи нынешней линии боевых действий.

Лишь у 12 красноармейцев были именные медальоны. А значит есть шанс найти родственников.

«Мы сегодня хоронили десять бойцов, они безымянные. Мы сейчас пытаемся найти их родственников. Хоть кого-нибудь, может кто-то остался в живых, кто могли бы их забрать и захоронить их дома», — рассказывает Евгений Горлачев, директор краеведческого музея Мелитополя.

Бои за Мелитополь шли в 1943-м — в период коренного перелома в Великой Отечественной. Город имел стратегическое значение. Важный транспортный узел — «ворота» Крыма. Кто занимал эти территории, контролировал весь полуостров.

«Прозвище „Малый Сталинград“ дали изначально американские даже журналисты. Наши штурмовали голую степь, через реку, через укрепление, через командный пункт, высоты. Почему „Малый Сталинград“? Во-первых, советские войска использовали тактику штурмовых групп. У немцев была более 100 пулеметных точек в городе. Немцы прятали противотанковые орудия прямо в домах и лупили прямой наводкой», — говорит Илья Молоденов, ассистент кафедры истории Мелитопольского государственного университета.

На подступах к Мелитополю нацисты построили укрепленный оборонительный рубеж, назвав его именем бога Вотана.

Это шесть оборонительных полос до Азовского моря — 150 километров в длину и 40 в глубину. Все подходы к рубежу были заминированы и опутаны колючей проволокой.

Это поселок Мордвиновка в 15 километрах от Мелитополя. Здесь начался прорыв «линии Вотан». Бойцы красной армии неожиданно подошли к реке Молочная, она протекает рядом, и дальше начали громить врага. На этих территориях шли ожесточенные бои. До наших дней сохранились даже каменные доты.

Советские войска задействовали около 800 танков и тысячи самолетов. Бойцы проявляли невероятный героизм.

Владимир Николаевич Капитонов — попал на фронт, как только ему исполнилось 18 лет. Летчик-истребитель, был дважды ранен. Дошел до Берлина.

«Победу я встретил на крыше фашистского Рейхстага. Смотрю, а у меня слезы потекли. Ни с того, ни сего слезы потекли — что остался живой и вспоминал своих товарищей», — говорит Владимир Капитонов, ветеран Великой Отечественной войны.

Пока Мелитополь входил в состав Украины, о подвигах ветеранов даже не вспоминали. Наталье Павловне 96 лет. Совсем юной она ушла на фронт, была связисткой.

Война застала ее в Белоруссии, а Победу Наталья Павловна встречала уже в Болгарии.

«Когда мы зашли в Софию и когда нам сказали: „Победа“, сколько было радости. А плакали… Плакали все, мужики все плакали», — вспоминает Наталья Серая, ветеран Великой Отечественной войны.

После Победы Наталья Павловна вернулась домой, в Мелитополь.

После освобождения города — «Героя Советского Союза» получили более 80 человек. Для мелитопольцев это важный и дорогой праздник. Долгие годы киевский режим им запрещал любое упоминание о Великой Отечественной. Сегодня в каждом доме не боясь вспоминают своего защитника.